Неизвестный интернет-мошенник ограбил 18-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 18-летняя девушка стала жертвой неизвестного интернет-мошенника, действовавшего от имени её подруги.

Недавно в одной из популярных социальных сетей 18-летняя гражданка получила сообщение со страницы своей подруги, в настоящее время проживающей в другой стране, с просьбой одолжить 4500 рублей. Девушка перечислила на указанный в данном сообщении счет деньги и только после этого связалась со своей приятельницей, от которой узнала, что её аккаунт был взломан и ни о какой помощи она не просила.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф