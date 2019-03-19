В Ромодановском районе многодетным семьям рассказали о пожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ичалковского и Ромодановского районов, сотрудники социальной защиты населения по Ромодановскому району, работники администрации Ромодановского сельского поселения и представители газовой службы провели подворный обход многодетных семей в Ромодановском районе.

В общей сложности в рамках указанного обхода было посещено 12 многодетных семей. В ходе проведения профилактического мероприятия особенное внимание было уделено состоянию эксплуатируемой электропроводки, печному отоплению и газовому хозяйству.

Граждане были ознакомлены с правилами пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru