В Мордовии заключенных навестили родственники

В исправительной колонии №12 УФСИН РФ по Мордовии был проведен День открытых дверей.

В рамках указанного мероприятия осужденных, отбывающих наказание в упомянутом исправительном учреждении, навестили родственники. Сотрудники колонии провели для гостей экскурсию. Родственники осужденных ознакомились с условиями содержания своих близких.

Проведение мероприятий подобного рода представляет для осужденных психологический стимул, а также имеет огромное воспитательное значение.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su