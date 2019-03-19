В Мордовии следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа мужчины

В Мордовии сотрудники следственных органов проводят проверку по факту обнаружения трупа мужчины.

Труп неизвестного гражданина был обнаружен 16 марта. Тело мужчины было найдено неподалеку от деревни Русская Свербейка Лямбирского района.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление личности гражданина и выяснение причины его смерти. Следователи назначили судебно-медицинские и генотипоскопические экспертизы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru