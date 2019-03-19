Сотрудники колоний Мордовии предотвратили попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №1 во время досмотра посылки, присланной жительницей Подмосковья осужденному к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы, обнаружили и конфисковали сим-карту, спрятанную в тюбике детского крема.

В исправительной колонии №17 сотрудники учреждения изъяли два мобильных телефона и сим-карту, спрятанные ухищренным способом в банке с мёдом. Запрещенные предметы были обнаружены во время досмотра посылки, поступившей для осужденного к 11 годам лишения свободы от жителя Подмосковья.

Сотрудники исправительной колонии №18 при досмотре посылки для осужденного к четырем с половиной годам лишения свободы изъяли сим-карту, спрятанную ухищренным способом в сухофруктах.

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Источник: 13.fsin.su