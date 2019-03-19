Три жителя Мордовии пойдут под суд за кражу садовых инструментов

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении трех местных жителей, обвиняемых в краже садовых инструментов.

В ночь на 10 декабря прошлого года три жителя Мордовии 17-, 20- и 27-летнего возраста, разбив окно, проникли в дом, расположенный в селе Сырятино Чамзинского района, и похитили оттуда садовые инструменты стоимостью около 5 тыс. рублей.

В кратчайшие сроки обвиняемые были задержаны. Похищенные садовые инструменты были возвращены владельцу.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

Ранее сообщалось, что жителя Чамзинского района осудили за кражу мобильного телефона.

Источник: mordovia.sledcom.ru