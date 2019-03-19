В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей.

44 сотрудника младшего начальствующего состава из Мордовии и Пензенской области в полном объеме освоили программу профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему.

Выпускники успешно сдали квалификационный экзамен.

Слушателям были вручены документы, которые подтверждают прохождение обучения.

По информации, опубликованной пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su