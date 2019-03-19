В Саранске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в нанесении побоев

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали трех граждан, подозреваемых в нанесении побоев.

Поздним вечером 17 марта сотрудники Росгвардии, находясь в Октябрьском районе города, заметили трех мужчин, которые бежали в сторону автостоянки. Стражи порядка задержали указанных граждан 23-, 29- и 35-летнего возраста. Мужчины подозреваются в нанесении побоев.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемые были переданы сотрудникам полиции.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia