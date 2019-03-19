В Рузаевском районе во время пожара погибла пенсионерка

В Рузаевском районе произошел пожар, в результате которого погибла пенсионерка.

Утром 19 марта сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в селе Татарская Пишля. Загорелся кирпичный жилой дом №24, расположенный по адресу – улица Верхняя Садовая.

Проникнув внутрь загоревшегося дома, пожарные обнаружили труп владелицы жилья 1935 года рождения. Тело женщины было найдено в соседней от очага возгорания комнате. Известно, что пенсионерка проживала одна.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

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Источник: 13.mchs.gov.ru