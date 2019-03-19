В Мордовии пойдет под суд виновник ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 21-летнего автомобилиста, устроившего ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка.

ДТП произошло 26 ноября минувшего года на одном из участков дороги, пролегающей между населенными пунктами Атяшево, Козловка, Вечерлей и Лобаски. 21-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай», потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после того опрокинулось.

От полученных телесных повреждений 16-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте происшествия.

В данный момент материалы уголовного дела в отношении виновника ДТП находятся на рассмотрении Атяшевского районного суда.

Ранее сообщалось, что три жителя Мордовии пойдут под суд за кражу садовых инструментов.

Источник: atyashevsky.mor.sudrf.ru