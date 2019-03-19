В Саранске проходит операция «Пешеходный переход»

В Саранске в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».
Рейдовые мероприятия будут проводиться до 22 марта во всех районах Саранска. Патрули ДПС несут службу на аварийно-опасных участках дорог, а также в местах, где чаще всего можно встретить нарушителей.
15 марта в Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели один из этапов рассматриваемой операции. За один день было составлено 7 административных протоколов по факту нарушения ПДД.
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Источник: 13.мвд.рф