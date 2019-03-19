Прокуратура Мордовии совместно с юридической клиникой провела семинар

Прокуратура Мордовии совместно с учебно-консультационным центром при кафедре правовых дисциплин и юридической клиникой юридического факультета Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева провела научно-практический семинар.

Указанный семинар был посвящен вопросам, касающимся преступности в сфере семейно-бытовых отношений и её профилактики.

Старший прокурор отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Мордовии Рощин С. М. выступил с основным докладом. Представитель ведомства рассказал участникам семинара о преступлениях рассматриваемой категории, зарегистрированных в Мордовии.

На конкретных примерах были рассмотрены ситуации, возникающие в следственно-прокурорской практике при расследовании и поддержании государственного обвинения по уголовным делам о преступлениях рассматриваемой категории.

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Источник: prokrm.ru