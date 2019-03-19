В Мордовии главу сельского поселения оштрафовали за нарушение законодательства

В Атюрьевском районе глава сельского поселения была оштрафована за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств.

В марте 2017 года администрацией Атюрьевского сельского поселения был заключен контракт с ООО «Монтажремстрой» на выполнение работ по строительству газопровода в деревнях Татарская Велязьма и Русская Велязьма. Стоимость данного контракта составила 1,59 млн рублей.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что глава Атюрьевского сельского поселения заключила указанный контракт в условиях отсутствия бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, что является нарушением действующего законодательства.

В отношении главы сельского поселения была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru