В Мордовии суд признал недействительным договор аренды помещения

В Мордовии по иску прокуратуры суд признал недействительным договор аренды недвижимости.

В декабре прошлого года между администрацией Вежне-Чукальского сельского поселения Атяшевского муниципального района и местным индивидуальным предпринимателем был заключен договор аренды помещения без предварительного проведения торгов, что является нарушением действующего законодательства.

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным указанного договора.

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Источник: prokrm.ru