В Саранске разыскиваются очевидцы ДТП с участием троллейбуса

В Саранске сотрудники правоохранительных разыскивают очевидцев ДТП с участием троллейбуса.

Происшествие произошло 6 декабря прошлого года на улице Ленина. 53-летняя гражданка, находившаяся за рулем троллейбуса, проявила невнимательность, отъезжая от остановки общественного транспорта «Дом Союзов», вследствие чего упала 68-летняя женщина, которая не успела выйти из салона транспортного средства.

Сотрудники правоохранительных органов просят очевидцев данного происшествия сообщить все имеющиеся данные по телефонам:29-98-72, 24-64-09 или 02.

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Источник: гибдд.рф