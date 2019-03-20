В Чамзинском районе в ДТП пострадала 30-летняя женщина

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием иномарки, в результате которого пострадала 30-летняя женщина.

Указанное происшествие произошло утром 19 марта на 9-м километре дороги, пролегающей между Комсомольским и границей с Чувашией. По предварительной информации, 36-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Ауди», по причине превышения скорости не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

30-летняя пассажирка иномарки была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ».

Ранее сообщалось, что в Саранске разыскиваются очевидцы ДТП с участием троллейбуса.

Источник: гибдд.рф