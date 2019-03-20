В Мордовии мошенники под предлогом продажи установки цифрового телевидения ограбили пенсионерок

В Мордовии неизвестные мошенники ограбили двух местных жительниц.

Недавно домой к 78-летней пенсионерке, проживающей в Саранске, пришел неизвестный парень. Незнакомец предложил горожанке приобрести установку цифрового телевидения. Пенсионерка, зная о том, что с 15 апреля в Мордовии будет прекращено телевизионное вещание в аналоговом режиме, решила совершить данную покупку. Женщина заплатила за аппаратуру 18 тыс. рублей, хотя на самом деле её стоимость составляет менее 1 тыс. рублей.

В тот же день в Рузаевке по аналогичной схеме была ограблена родственница пострадавшей из Саранска. Женщина лишилась 15 тыс. рублей.

Полицейские проводят проверку по данным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф