В Саранске в результате ДТП пострадал 58-летний пешеход

В Ленинском районе Саранске по вине 42-летнего автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадал 58-летний пешеход.

Инцидент произошел 19 марта. По предварительным данным, 42-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд», двигаясь по улице Пролетарской, не сумел рассчитать безопасную дистанцию, по причине чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки «Хендай», который двигался впереди. После этого первую машину отбросило на 58-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть.

Пешеход осматривался медиками на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Чамзинском районе в ДТП пострадала 30-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф