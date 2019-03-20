В Саранске полицейские изъяли синтетические наркотики у нескольких человек

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли у нескольких человек незаконно хранящиеся наркотики.
В гаражном массиве, расположенном на территории Октябрьского района, стражи порядка изъяли более 1 грамма синтетических наркотиков у 40-летнего жителя Саранска.
В том же районе полицейские конфисковали 1,44 грамма синтетического наркотического средства у ранее судимого 28-летнего жителя Рузаевки.
Также стражи порядка изъяли более 1 грамма синтетических наркотиков у 27-летнего рабочего из Саранска.
Полицейские возбудили уголовные дела в отношении указанных граждан.
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Источник: 13.мвд.рф