В селе Старое Шайгово легковушка сбила 64-летнего мужчину

В селе Старое Шайгово 64-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля.

Днём 19 марта 42-летний водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-21101, двигаясь по улице Больничной, совершил наезд на 64-летнего мужчину, который находился на прилегающей территории.

Пострадавший получил телесные повреждения. Мужчина доставлялся в ГБУЗ РМ «Старошайговская МБ». После оказания необходимой медицинской помощи пострадавший был отпущен домой.

Водитель легковушки уехал с места происшествия, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. В отношении автомобилиста были составлены административные материалы.

Ранее сообщалось, что в Саранске в результате ДТП пострадал 58-летний пешеход.

Источник: гибдд.рф