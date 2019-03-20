В Мордовии полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля.

16 марта в дежурную часть полиции обратился житель села Красаевка. Мужчина сообщил о том, что был угнан принадлежащий ему автомобиль марки ВАЗ-2106. Также гражданин заявил, что к похищению транспортного средства причастны два его приятеля, в компании которых он распивал алкогольные напитки. Выяснилось, что сельчанин, находясь в своем доме, употреблял спиртное вместе с двумя товарищами. После окончания попойки гости попросили владельца жилья развезти их по домам на его автомобиле. Получив отказ, друзья хозяина дома, применив физическую силу, отобрали у него ключи от машины и уехали.

В кратчайшие сроки угнанное транспортное средство было остановлено неподалеку от села Клиновка. В салоне машины находились 28-летний житель села Старые Пичуры и 44-летний житель посёлка Красноармейский, каждый из которых ранее уже имел проблемы с законом.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела.

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Источник: 13.мвд.рф