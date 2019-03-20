В Рузаевке водитель легковушки сбил 11-летнюю школьницу

В Рузаевке 11-летняя девочка, решившая перебежать дорогу в неустановленном месте, попала под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло вечером 19 марта. 46-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», во время движения по бульвару Горшкова совершил наезд на 11-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавшая получила многочисленные ушибы. Школьница доставлялась в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ». Девочке был назначен курс амбулаторного лечения.

Ранее сообщалось, что в Чамзинском районе в ДТП пострадала 30-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф