Неизвестный интернет-мошенник ограбил жителя Саранска, решившего купить мотоцикл

В Саранске 28-летний местный житель лишился денежных средств, желая приобрести мотоцикл.

Недавно 28-летний житель Саранска обнаружил на одном из популярных сайтов объявление о продаже мотоцикла. Горожанин связался с продавцом и договорился с ним о покупке транспортного средства. Житель Саранска перечислил на указанный автором объявления счет денежные средства в сумме 81 тыс. рублей, но мотоцикл так и не получил.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что объявление о продаже транспортного средства разместил житель Нижнего Новгорода. Неизвестный преступник сделал копию данной публикации и от имени продавца переписывался с покупателем. Договорившись о продаже товара, злоумышленник, действуя уже от имени жителя Саранска, связался с автором объявления и попросил его отвезти мотоцикл в пункт отправки, а также прислать документы, подтверждающие это. Затем мошенник отправил пострадавшему квитанции и сообщил ему номер счета, на который попросил перевести деньги. После получения денежных средств злоумышленник связался с продавцом и заявил, что отказывается от транспортного средства.

Полицейские в настоящее время устанавливают личность мошенника.

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Источник: 13.мвд.рф