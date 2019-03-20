В Саранске водитель троллейбуса сбил женщину

В Саранске 54-летняя женщина попала под колёса троллейбуса.

Указанное происшествие произошло вечером 19 марта на территории Ленинского района города. На проспекте Ленина 30-летний мужчина, управлявший троллейбусом, начиная движение, совершил наезд на 54-летнюю женщину, которая внезапно вбежала в остановочный карман.

Пострадавшая получила множественные ушибы. Женщина доставлялась в ГБУЗ РМ МРЦКБ. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой.

Ранее сообщалось, что 19 марта в Рузаевке водитель легкового автомобиля сбил 11-летнюю девочку.

Источник: гибдд.рф