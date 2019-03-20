В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии начала обучение очередная группа

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии начала обучение очередная группа сотрудников младшего начальствующего звена.
В ходе организационного собрания руководство учебного центра поздравило представителей учебной группы с началом обучения, а также пожелало успехов в освоении знаний и практических навыков.
Курс обучения пройдут сотрудники ФСИН из Мордовии и Пензенской области.
Во время строевого смотра начальник курса строевого подразделения проверил внешний вид сотрудников, наличие служебных удостоверений, провел инструктаж о правилах ношения форменной одежды, а также напомнил основы строевой подготовки.
Ранее сообщалось, что в учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей.
Источник: 13.fsin.su