В Ичалковском районе горело сено

В одном из сёл Ичалковского района произошло возгорание сена.

Утром 19 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Селищи произошел пожар. Возле дома №59, который расположен по адресу – улица Учительская, загорелось сено. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 15 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате указанного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сена в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru