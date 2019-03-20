В Мордовии сотрудники прокуратуры проверили условия содержания осужденных

Участок для осужденных к принудительным работам, функционирующий в качестве исправительного центра на базе колонии-поселения №8 УФСИН РФ по Мордовии, посетили представители прокуратуры Зубово-Полянского района во главе с прокурором Владиславом Поршиным.

В сопровождении начальника уголовно-исполнительной системы Мордовии Леонида Мустайкина представители надзорного ведомства осмотрели жилые секции, столовую, а также помещение для воспитательной работы с осужденными.

Во время проверки особенное внимание уделялось вопросам исполнения режимных требований, надлежащего материально-бытового, медицинского и коммунального обеспечения осужденных.

Ранее сообщалось, что в Мордовии заключенных навестили родственники.

Источник: 13.fsin.su