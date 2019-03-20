Сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия в Зубово-Полянском районе

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Зубово-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского районов провели профилактические мероприятия в Зубово-Полянском районе.

В ходе проведения профилактических мероприятий особое внимание было уделено состоянию эксплуатируемой электропроводки, печного отопления и газового хозяйства.

Гражданам были разъяснены меры пожарной безопасности в быту. Кроме того, жителям Зубово-Полянского района были вручены памятки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Ромодановском районе многодетным семьям рассказали о пожарной безопасности.

Источник: 13.mchs.gov.ru