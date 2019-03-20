В Мордовии заключенному прислали икону, в окладе которой были спрятаны запрещенные предметы

Сотрудники исправительной колонии №7 УФСИН РФ по Мордовии предотвратили попытку доставки запрещенных предметов.

Во время досмотра бандероли, которая была прислана жительницей Ростовской области осужденному к 11 годам лишения свободы, сотрудники указанного исправительного учреждения обнаружили и конфисковали мобильный телефон, зарядное устройство к нему и сим-карту. Запрещенные предметы были спрятаны в окладе иконы.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

Ранее сотрудники других колоний Мордовии предотвратили несколько попыток доставки запрещенных предметов.

Источник: 13.fsin.su