Полицейские разыскивают жителя Рузаевки, подозреваемого в краже

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Рузаевки, который подозревается в совершении кражи.

Салий Леонтий Иванович 1966 года рождения, проживающий в Рузаевке, подозревается в совершении преступления, связанного с незаконным присвоением чужого имущества. Дабы избежать уголовной ответственности за противоправные деяния, указанный гражданин скрылся из поля зрения правоохранителей.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого мужчины, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(999)7781881 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске полицейские разыскивают двух девушек, подозреваемых в краже одежды из магазина.

Источник: 13.мвд.рф