В Атюрьевском районе в результате пожара погиб мужчина

В Атюрьевском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Происшествие произошло ранним утром 20 марта на территории населенного пункта Пичеполонга. Загорелся дом №19, расположенный по адресу – улица Полевая.

В момент возгорания в доме находились владелец жилья 1961 года рождения и гостивший у него товарищ 1971 года рождения. Хозяин постройки, заметив огонь, решил выйти на улицу. Гость, испугавшись пламени, остался в доме, вследствие чего погиб.

Владелец загоревшейся постройки получил ожоги. Соседи утверждают, что мужчина ведет асоциальный образ жизни.

По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за неосторожности, допущенной в процессе эксплуатации печи.

Ранее сообщалось, что в Рузаевском районе во время пожара погибла пенсионерка.

Источник: 13.mchs.gov.ru