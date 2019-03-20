В Атюрьевском районе в результате пожара погиб мужчина

В Атюрьевском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.
Происшествие произошло ранним утром 20 марта на территории населенного пункта Пичеполонга. Загорелся дом №19, расположенный по адресу – улица Полевая.
В момент возгорания в доме находились владелец жилья 1961 года рождения и гостивший у него товарищ 1971 года рождения. Хозяин постройки, заметив огонь, решил выйти на улицу. Гость, испугавшись пламени, остался в доме, вследствие чего погиб.
Владелец загоревшейся постройки получил ожоги. Соседи утверждают, что мужчина ведет асоциальный образ жизни.
По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за неосторожности, допущенной в процессе эксплуатации печи.
Ранее сообщалось, что в Рузаевском районе во время пожара погибла пенсионерка.
Источник: 13.mchs.gov.ru