В Чамзинском районе полицейские изъяли оружие и боеприпасы у местного жителя

В Чамзинском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли незаконно хранящееся оружие и боеприпасы у местного жителя.

В ходе осмотра надворных построек, принадлежащих жителю села Мачказерово, стражи порядка обнаружили и конфисковали два охотничьих ружья, два самостоятельно изготовленных ружья, более 100 патронов и полимерный пузырек с веществом серого цвета.

В отношении жителя указанного села было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф