Кредитный рейтинг Мордовии повысился до стабильного

Аналитическое рейтинговое кредитное агентство подтвердило рейтинг Мордовии и её облигаций на уровне B(RU) со стабильным прогнозом.

Министерство финансов и руководство Мордовии недавно подписали соглашение о реструктуризации государственного долга региона. После этого кредитный рейтинг республики повысился.

На выплату госдолга Мордовии в текущем году зарезервировано более 2,9 млрд рублей. Ранее глава Мордовии Владимир Волков заявил, что резерв указанных средств не повлияет на выплату зарплат и социальных субсидий.

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Источник: fedpress.ru