В Мордовии сотрудник пожарной части получил смертельные травмы, упав с башни

В Мордовии сотрудники следственных органов проводят проверку по факту получения телесных повреждений сотрудником пожарной части, повлекших за собой его смерть.

11 марта 25-летний старший инструктор по вождению пожарного автомобиля пожарной части №3 ФГКУ «1-й отряд федеральной противопожарной службы по Республике Мордовия», находясь на территории футбольно-легкоатлетического манежа, упал с тренировочной башни. Пострадавший был госпитализирован. Спустя несколько дней молодой человек скончался.

Сотрудники следственных органов проводят проверку по данному факту. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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Источник: mordovia.sledcom.ru