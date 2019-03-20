В Мордовии прокуратура потребовала заблокировать сайты по продаже электрических удочек

В Краснослободском районе сотрудники прокуратуры потребовали заблокировать сайты по продаже электрических удочек.

Во время мониторинга сотрудники прокуратуры указанного района обнаружили сайты, на которых размещалась информация о возможности покупки электрических удочек. Также на данных ресурсах были указаны конкретные расценки, наименование и характеристики товаров.

Прокуратура Краснослободского района обратилась в Ленинский районный суд города Саранска с двумя заявлениями о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории России.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru