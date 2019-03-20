В Мордовии директора коммерческой организации осудили за мошенничество

В Мордовии суд вынес приговор в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве.

Осенью 2016 года директор коммерческой организации, которая осуществляет свою деятельность в Липецкой области, получил 200 тыс. рублей от исполнительного директора другой коммерческой организации за обеспечение победы на электронных аукционах по закупке оборудования и иных товаров для нужд министерства образования Мордовии.

После победы исполнительный директор коммерческой организации перевел на счет обвиняемого более 1 млн рублей, хотя последний на самом деле никакой помощи не оказал и на результаты аукциона никоим образом не повлиял.

Решением суда в отношении мошенника была избрана мера наказания в виде 1,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Также читайте о том, что неизвестный интернет-мошенник ограбил жителя Саранска, решившего купить мотоцикл.

Источник: mordovia.sledcom.ru