В Саранске 84-летний пенсионер пострадал, упав в салоне троллейбуса

В Саранске 84-летний пенсионер пострадал в результате падения в салоне троллейбуса.

Инцидент произошел утром 20 марта на улице Энгельса. В салоне троллейбуса, за рулем которого находилась 56-летняя женщина, в определенный момент движения упал 84-летний пассажир.

Пострадавший получил травмы. Мужчина доставлялся в ГБУЗ РМ РКБ №4. После оказания необходимой медицинской помощи пенсионер был отпущен домой.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф