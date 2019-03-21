В Саранске в апреле ограничат движение грузовиков

В Саранске в апреле будет действовать ограничение движения грузовых автомобилей.

В период с 1 по 30 апреля на территории Саранска будет действовать ограничение движения транспортных средств, которые перевозят крупногабаритные и тяжеловесные грузы.

Данное ограничение вводится в целях обеспечения безопасности движения, сохранности автомобильных дорог местного значения и в связи со снижением несущей способности дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием.

В апреле предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства для проезда по автомобильным дорогам Саранска будут следующие: при одиночной оси – 5 тонн; двухосной тележке и трехосной тележке – 4 тонны.

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Источник: adm-saransk.ru