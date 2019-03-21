Неизвестный мошенник ограбил 50-летнего жителя Саранска

В Саранске 50-летний местный житель лишился денежных средств, поверив неизвестному мошеннику.

Недавно 50-летнему жителю Саранска, который занимается автомобильными перевозками, позвонил ранее незнакомый ему парень. Незнакомец попросил горожанина доставить груз в Чебоксары, забрать в указанном населенном пункте ещё один груз и привезти его в Саранск. Пострадавший согласился выполнить данный заказ. После этого незнакомец попросил мужчину перечислить на счет телефона денежные средства в сумме 5 тыс. рублей, пообещав вернуть деньги при оплате услуг перевозки груза. Пострадавший выполнил данную просьбу. Затем незнакомец перестал выходить на связь.

Полицейские устанавливают личность мошенника, ограбившего жителя Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф