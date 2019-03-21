В Саранске разыскивается мужчина, который уклоняется от уплаты алиментов

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в совершении преступления.

Овчинников Дмитрий Юрьевич 1981 года рождения, проживающий в Саранске, подозревается в уклонении от уплаты алиментов. Дабы избежать ответственности за указанные противоправные деяния, мужчина скрылся из поля зрения правоохранителей.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 8(999)7781881 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф