В Саранске педофил напал на 15-летнюю школьницу

В Саранске неизвестный маньяк напал на 15-летнюю девочку.

Указанное происшествие произошло днём 18 марта в подъезде многоэтажного дома, который расположен по адресу – улица Никула Эркая. Неизвестный мужчина напал на 15-летнюю школьницу и совершил в её отношении развратные действия.

Сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф