В Мордовии за один день были задержаны два пьяных автомобилиста

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух автомобилистов, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

20 марта, в 15:08 в селе Чебудасы Атяшевского района сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Кочеткова автомобиль марки ВАЗ-21074 под управлением 52-летнего мужчины, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Поздним вечером того же дня в Саранске стражи порядка остановили на Александровском шоссе автомобиль марки ВАЗ-21101, за рулем которого находился 24-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее оба автомобилиста уже привлекались к административной ответственности по причине управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф