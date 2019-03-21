В Мордовии заключенные принимают участие в песенном конкурсе

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии продолжается отборочный этап конкурса песни среди осужденных под названием «Калина Красная».

В исправительной колонии №14 в рассматриваемом конкурсе приняли участие 8 осужденных. При оценивании выступлений конкурсанток члены жюри учитывали исполнительское мастерство, музыкальное сопровождение и тематическую направленность.

Основной целью проведения подобных конкурсов является выявление у осужденных талантов в области вокального искусства.

Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудники прокуратуры проверили условия содержания осужденных.

Источник: 13.fsin.su