В Мордовии заключенные принимают участие в песенном конкурсе

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии продолжается отборочный этап конкурса песни среди осужденных под названием «Калина Красная».
В исправительной колонии №14 в рассматриваемом конкурсе приняли участие 8 осужденных. При оценивании выступлений конкурсанток члены жюри учитывали исполнительское мастерство, музыкальное сопровождение и тематическую направленность.
Основной целью проведения подобных конкурсов является выявление у осужденных талантов в области вокального искусства.
Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудники прокуратуры проверили условия содержания осужденных.
Источник: 13.fsin.su