Интернет-мошенник ограбил домохозяйку из Саранска

В Саранске 40-летняя домохозяйка лишилась денежных средств при попытке купить миксер.

Недавно на популярном сайте 40-летняя гражданка обнаружила объявление о продаже миксера. Женщина связалась с продавцом и договорилась с ним о покупке товара. Гражданка перечислила на указанный автором объявления счет 9 тыс. рублей, но миксер в ранее оговоренные сроки так и не получила.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мошенника, который ограбил женщину.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф