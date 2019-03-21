Сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия в Краснослободске

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского районов провели профилактические мероприятия в частном жилом секторе Краснослободска.

Также в указанных мероприятиях приняли участие представители администрации Краснослободска.

В общей сложности в ходе проведения рассматриваемых мероприятий было посещено 12 частных домовладений, являющихся местами проживания многодетных семей и одиноких пенсионеров.

Сотрудники МЧС рассказали жителям Краснослободска о противопожарных мероприятиях в быту, а также о порядке действий при возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуациях. Было проинструктировано 17 граждан.

Ранее сообщалось, что представители МЧС провели профилактические мероприятия в Зубово-Полянском районе.

Источник: 13.mchs.gov.ru