В Мордовии психологи работают с заключенными, имеющими инвалидность

Психологи исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии проводят групповую психокоррекционную работу с осужденными, имеющими инвалидность.

В большинстве случаев инвалиды, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, страдают дисгармонией развития. Данным гражданам присущи эмоциональная неустойчивость, эгоцентризм, повышенная внушаемость, агрессивность, а также преобладание внешней мотивации на потребность к сочувствию.

В психокоррекционную программу были включены дополнительные сеансы аутотренинга и медитации, дабы избежать негативных последствий проявления указанных психологических черт.

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Источник: 13.fsin.su