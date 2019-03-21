В Мордовии благодаря вмешательству прокуратуры несколько тысяч человек получили зарплату

В Мордовии сотрудники прокуратуры следят за соблюдением трудовых прав граждан.

За два первых месяца нынешнего года сотрудники прокуратуры выявили 732 нарушения в сфере соблюдения трудовых прав граждан.

Благодаря вмешательству прокуратуры была выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 45 млн рублей. Зарплату получили свыше 3 тыс. работников.

За грубые нарушения трудового законодательства уголовные дела были возбуждены в отношении руководителей ООО «НЕПЕС РУС» и МП «Краснослободское архитектурно-планировочное бюро».

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Источник: prokrm.ru