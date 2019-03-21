Житель Кочкуровского района подозревается в создании подставного юридического лица

В Кочкуровском районе было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в создании подставного юридического лица.

В октябре 2017 года подозреваемый, находясь в селе Новая Пырма, предоставил неизвестному гражданину свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как учредителе ООО «ЖД –Деталь», не планируя управлять данной организацией и заниматься коммерческой деятельностью.

После этого подозреваемый предъявил работнику налогового органа свой паспорт и необходимый пакет документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Затем налоговым органом в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подозреваемом как об учредителе организации.

Расследование уголовного дела в отношении подозреваемого продолжается.

Также читайте о том, что в Мордовии прокуратура потребовала заблокировать сайты по продаже электрических удочек.

Источник: prokrm.ru