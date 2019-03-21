В Мордовии прокуратура арестовала имущество организации, уклоняющейся от уплаты налогов

В Мордовии прокуратура санкционировала арест имущества организации, которая не исполняет обязанности по уплате налогов и сборов.

Сотрудниками прокуратуры Пролетарского района Саранска было установлено, что ООО «Саранскэлектрокапремонт» уклоняется от уплаты налогов и сборов. Данному предприятию принадлежит имущество, денежные средства от реализации которого достаточны для погашения суммы неоплаченного налога, превышающей 1,7 млн рублей.

Прокурором района было принято решение о санкционировании ареста имущества ООО «Саранскэлектрокапремонт».

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Источник: prokrm.ru