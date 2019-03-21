Прокуратура Мордовии провела тренинг

Прокуратура Мордовии совместно с учебно-консультационным центром при кафедре правовых дисциплин и юридической клиникой юридического факультета Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева провела практический тренинг.

Указанный тренинг был посвящен вопросам, касающимся подготовки и подачи жалобы в прокуратуру, а также её последующего рассмотрения.

Старший помощник прокурора республики по рассмотрению обращений и приему граждан Биряев Д.А. подробно разъяснил правила подачи жалобы в прокуратуру.

В ходе мастер-класса были подробно разобраны требования, предъявляемые к обращениям граждан в органы прокуратуры, а также раскрыто право обращения граждан с жалобами и заявлениями.

Также Биряев Д.А. рассказал о компетенции органов прокуратуры при рассмотрении обращений и о конкретных сроках рассмотрения обращений.

Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудники прокуратуры проверили условия содержания осужденных.

Источник: prokrm.ru